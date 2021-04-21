Актриса Яна Троянова, звезда сериала «Ольга», посетит Вологду 

Российская актриса Яна Троянова посетит Вологду 21 апреля. Судя по публикации Трояновой в Instagram, в областной столице она будет уже вечером.

Яна Троянова — российская актриса, дважды лауреат кинофестиваля «Кинотавр» за лучшие женские роли в фильмах «Волчок» и «Кококо». Популярность и народная любовь пришли к Трояновой благодаря сериалу «Ольга» на телеканале ТНТ — о жительнице Северного Чертаново, которая посвятила жизнь своим детям от разных браков, отцу-алкоголику и младшей сестре. Актриса в числе других знаменитостей требует освобождения находящегося в колонии политика Алексея Навального, не боится высказываться о политике в своем Instagram.

Ранее NewsVo рассказывал, что 20 апреля машину главы «Движения „Вместе“ Евгения Доможирова заблокировали на выезде с парковки торгового центра на Окружном шоссе. По словам активиста, на него составили протокол по ч. 8 статьи 20.2 КоАП РФ — повторное нарушение правил организации публичных мероприятий.

19 апреля УМВД России по Вологодской области распространило в СМИ пресс-релиз, в котором предостерегает жителей региона от участия в несанкционированных акциях.