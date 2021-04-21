Задержания накануне акции в поддержку Навального прошли в 20 городах России

21.04.2021 [Общество]

Накануне всероссийской несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального силовики провели задержания как минимум в 20 российских городах России. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на данные «ОВД-Инфо». 

По информации правозащитников, задержания прошли в Санкт-Петербурге, Казани, Пятигорске, Нижнем Новгороде, Вологде, Иванове, Красноярске, Кургане, Брянске, Краснодаре, Твери, Ростове-на-Дону, Перми, Новосибирске, Улан-Удэ, Туле, Волгограде и Великом Новгороде. 

– В основном людей задерживают из-за постов в социальных сетях по статье 20.2 КоАП РФ  («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), – сообщает Znak.com.

Ранее NewsVo рассказывал, что 20 апреля машину главы «Движения „Вместе“ Евгения Доможирова заблокировали на выезде с парковки торгового центра на Окружном шоссе. По словам активиста, на него составили протокол по ч. 8 статьи 20.2 КоАП РФ — повторное нарушение правил организации публичных мероприятий.

Сторонники политика Алексея Навального объявили дату новой несанкционированной акции протеста — 21 апреля. Митинги пройдут в один день с посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. 19 апреля УМВД России по Вологодской области распространило в СМИ пресс-релиз, в котором предостерегает жителей региона от участия в несанкционированных акциях.
 

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