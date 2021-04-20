МЧС сообщило об освобождении всех подтопленных в Вологодской области территорий от воды

В Вологодской области по данным на 20 апреля не осталось подтопленных из-за паводка территорий. Новых подтоплений за последние сутки тоже не выявлено.

— В западных районах области реки освободились ото льда. На реках Сухона, Юг, Малая Северная Двина — чисто. Уровни воды в пределах нормы. На реках центральных районов отмечается снижение уровней воды, вода в реках Тошня и Вологда встала в свои русла. Уровень в реке Тошня Вологодского района ниже неблагоприятной отметки, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Ранее NewsVo сообщал, что этой весной при прохождении ледохода в Великом Устюге значительного повышения воды на реках Сухона и Юг не зафиксировано, подтоплений не было. При этом в центральных районах области, на реках Кубена в Харовском районе, Суда и Ворон в Кадуйском районе, а также на реках Вологда и Тошня в Вологодском районе, складывалась непростая ситуация. В частности, из-за повышения уровня воды в Тошне пришлось эвакуировать жителей коттеджного поселка Сосновый берег в Вологодском районе.