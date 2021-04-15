В поселке Сосновый берег под Вологдой затоплены 15 участков и пять жилых домов

В коттеджном поселке Сосновый берег в Вологодском районе из-за подъема уровня воды в реке Тошне затоплены земельные участки и дома.

— Уровень воды увеличился более чем на 40 см за сутки. По состоянию на 11 часов 50 минут в Сосновом берегу подтопило 15 участков и 5 домов. Эвакуировали 27 человек, из них — 5 детей. Развёрнуты три пункта временного размещения, готовые принять людей в любой момент, — пишет на своей странице в соцсети глава Вологодского района Сергей Жестянников.

По словам Жестянникова, сейчас на месте делают обваловку, затем будут откачивать воду. Сейчас максимальный уровень воды непосредственно на участках - 20-30 сантиметров. С подтопленной территории эвакуировали 27 человек, в том числе пять детей.

В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Вологодской области было принято решение перебросить спасательные соединения из Великого Устюга, где обстановка с паводком стабильная и не вызывает опасений, в Вологодский район. Глава региона также дал поручение разработать комплекс мероприятий по предотвращению подтоплений населённых пунктов, расположенных в поймах рек Тошня и Вологда.