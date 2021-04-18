Уровень воды в реке Вологде начал снижаться

За сутки уровень воды в реке Вологде снизился на 31 сантиметр и составил 110, 83 сантиметра по Балтийской системе, сообщили в администрации областной столицы. В районе плотины в Михальцево уровень снизился на 90 сантиметров, все затворы на сооружении открыты.

Ранее NewsVo сообщал, что 16 апреля уровень воды в реке составлял 111,08 метра по Балтийской системе, в Вологде были подтоплены 558 дачных участков. 18 апреля в СНТ вновь проведут мониторинг для уточнения количества находящихся под водой территорий.