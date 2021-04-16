Из-за паводка в Вологде подтоплены 558 дачных участков

В девяти садоводческих товариществах Вологды по состоянию на 16 апреля подтоплены 558 участков. Это территории СНТ «Тошня», «Бережок», «Ремотник», «Берег-1», «Берег-2», «Восход», «Чайка», «Луч», «Парус».

«Домов с постоянным проживанием граждан нет, эвакуации жителей не проводилось», — сообщили в администрации Вологды.

По данным на 15.00 16 апреля, уровень воды в реке Вологде составляет 111,08 метра по Балтийской системе. Уровень подтопления дачных участков - 110,7 метра - был превышен рано утром 15 апреля.