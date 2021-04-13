Плотина в Михальцево под Вологдой полностью открыта

Все затворы плотины в Михальцево под Вологдой открыты, вода проходит свободно. Об этом 13 апреля говорили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации областной столицы.

— «Водоканалом» в круглосуточном режиме мониторится ситуация на плотине в деревне Михальцево. На сегодняшний день уровни верхнего бьефа и нижнего бьефа сравнялись, все затворы на плотине у нас полностью открыты. Уровень одинаковый что сверху, что снизу. Пропуск паводковых вод осуществляется в свободном режиме. На сегодняшний день плотиной мы не держим воду сверху, соответственно, никак повлиять на уровень воды на сегодняшний день плотина в Михальцево не может. Повторюсь: плотина создана лишь для того, чтобы сохранять необходимый уровень воды для устойчивой работы водозаборных устройств, от которых питаются наши очистные сооружения. За плотиной установлено круглосуточное наблюдение, ситуация докладывается раз в шесть часов, ситуация под контролем, — заявил директор «Вологдагорводоканала» Андрей Макаровский.

10 апреля в соцсети появился пост от жителей Екимцево, которые писали, что их дачные участки топит из-за закрытой плотины.

— Опять закрыта плотина, чтобы не затопить Прибрежный микрорайон. В Водогде уровень воды на минимуме, а в Тошне и Шолде вода прибыает с каждым часом. До затопления дачных участков остаются часы. Обращаемся к лицам, ответственным за поддержание уровня воды в реке: ОТКРОЙТЕ ПЛОТИНУ! Стоимость наших дач не такая, как квартир в Прибрежном, но там вложены наши деньги и наш труд, труд маленьких людей. Мы маленькие, но люди!!! — говорится в публикации в «Онлайн Вологде».

Ранее NewsVo сообщал, что рост уровня воды в реке Вологде продолжится в ближайшие два дня, однако потом в регион придет похолодание, и никаких неблагоприятных явлений, связанных с паводком, в областной столице не ожидается.