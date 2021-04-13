Рост уровня воды в реке Вологде продолжится в ближайшие два дня

13.04.2021 [Общество]

Синоптики прогнозируют повышение уровня воды в реке Вологде в ближайшие двое суток.

— Погода в Вологде будет формироваться под влиянием теплого антициклона, существенных осадков не ожидается. Ветер южный, днем температура 20-21 градусов, ночью также положительные температуры. В четверг, это будет немного переломный момент для нашей территории, пересечет холодный атмосферный фронт, ожидается небольшой кратковременны дождь, он не принесет больших осадков, не повлияет на рост уровней воды. Температура понизится до +8, +10, в ночные часы будут отмечаться слабые заморозки. Это стормозит рост уровней во всех водоемах, интенсивность всех весенних процессов чуть-чуть затормозится. Это характерное и нормальное явление до этого периода времени, это помешает росту уровня воды до критических отметок. Уровни стабилизируется. По предварительным данным, такой характер погоды со слабыми ночными «минусами» сохранится на территории региона до 23 апреля, — пояснила заместитель руководителя Вологодского гидрометцентра Юлия Смелкова.

С 12 по 21 апреля температура воздуха в Вологодской области будет выше нормы на 2-4 градуса. Осадки прогнозируются в пределах нормы. 

— Никаких неблагоприятных или опасных явлений на территории города, связанных с пропуском весенних паводковых вод, не наблюдается и не прогнозируется. Устье Вологды почти вскрылось, Сухона готова к принятию воды, — пояснила Смелкова. 

Тэги: река, паводок

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