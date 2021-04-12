Вынесен приговор ограбившим отделение «Совкомбанка» в Вологде мужчинам

В Вологде суд огласил приговор двум мужчинам, признанным виновными в разбойном нападении на офис «Совкомбанка» на улице Ленинградской.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд, одному из мужчин назначил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев, а второму 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщает прокуратура Вологды.

Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошел 17 ноября прошлого года. В тот день утром злоумышленники в масках ворвались в банк и связали одну из служащих. Другую женщину, угрожая ножом, они заставили пройти в служебное помещение и открыть сейф. Сообщники забрали 435 380 рублей и затем скрылись.

Одному из нападавших в момент совершения преступления было 53 года, второму — 42 года. УМВД сообщает, что спецоперацию по задержанию подозреваемых полицейские провели «одновременно в разных районах города Вологды». В то же время, по данным пресс-службы судов, один из фигурантов добровольно явился в полицию, поскольку его «замучила совесть». Он же выдал правоохранителям часть похищенных денег.