Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис банка в Вологде

Двое мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на офис «Совкомбанка» на улице Ленинградской в Вологде, задержаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Несколько дней назад от представителя данной организации в полицию поступило сообщение о разбое. По его словам, злоумышленники в масках ворвались в банк и связали одну из служащих. Другую женщину, угрожая ножом, они заставили пройти в служебное помещение и открыть сейф. Сообщники забрали находившиеся в нем денежные средства, после чего скрылись», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным объединенной пресс-службы судов Вологодской области, всего было похищено 435 380 рублей. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

УМВД сообщает, что спецоперацию по задержанию подозреваемых полицейские провели одновременно в разных районах города Вологды. В то же время, по данным пресс-службы судов, один из фигурантов добровольно явился в полицию, поскольку его "замучила совесть". Он же выдал правоохранителям часть похищенных денег.

В итоге один из подозреваемых заключен под стражу, второй, тот, что пришел к полицейским, отправлен под домашний арест.