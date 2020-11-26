Полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис банка в Вологде

Двое мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на офис «Совкомбанка» на улице Ленинградской в Вологде, задержаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Несколько дней назад от представителя данной организации в полицию поступило сообщение о разбое. По его словам, злоумышленники в масках ворвались в банк и связали одну из служащих. Другую женщину, угрожая ножом, они заставили пройти в служебное помещение и открыть сейф. Сообщники забрали находившиеся в нем денежные средства, после чего скрылись», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным объединенной пресс-службы судов Вологодской области, всего было похищено 435 380 рублей. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).
УМВД сообщает, что спецоперацию по задержанию подозреваемых полицейские провели одновременно в разных районах города Вологды. В то же время, по данным пресс-службы судов, один из фигурантов добровольно явился в полицию, поскольку его "замучила совесть". Он же выдал правоохранителям часть похищенных денег.
В итоге один из подозреваемых заключен под стражу, второй, тот, что пришел к полицейским, отправлен под домашний арест.
- Суд учел, что вологжанин добровольно явился в органы полиции, дал признательные показания, добровольно выдал часть похищенных денег, что свидетельствует о его сотрудничестве с органами следствия. Кроме того, он имеет место регистрации в Вологде, работает без оформления на мебельном производстве, ранее не судим, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.