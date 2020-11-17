В Вологде неизвестные ограбили банк

17.11.2020 [Происшествия]

В Вологде двое неизвестных проникли в отделение банка и похитили деньги, сообщает пресс-служба областного УМВД. Сигнал о происшествии поступил полицейским в 9.34 утра 17 ноября. 

— В дежурную часть УМВД России по городу Вологде поступил вызов о том, что в кредитный центр на улице Ленинградской проникли двое неизвестных граждан. Впоследствии были похищены денежные средства. На место происшествия сразу же была направлена следственно-оперативная группа, выехали руководители подразделений. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления подозреваемых лиц и задержания их, — отметил врио начальника УМВД России по Вологодской области Дмитрий Нестеров.

По данным ИА «Ранпресс», нападению подвергся офис «Совкомбанка». 

Новость обновляется

Тэги: ограбление, банк

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Сотрудники лаборатории роддома в Вологде получили повестки о вызове на допрос в полицию
Представители профсоюза «Альянс врачей» покинули лабораторию роддома в Вологде
В Вологодской области из-за роста заболевших COVID-19 ограничат оказание медпомощи населению
Один человек погиб и два пострадали в ДТП в Череповце
Главврач Вологодского городского роддома Марина Курапова: «Лаборатория работает в обычном режиме»
Глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева заявила о готовящейся забастовке лаборантов роддома Вологды
Лаборанты роддома в Вологде обратились к президенту, требуя улучшить условия их труда
В Вологде демонтируют часть пешеходных ограждений
25 деревень исчезли с карты Вологодской области из-за отсутствия жителей
В УК «Фрязиново» Вологды прокомментировали перевод сотрудников в другую организацию
17.11.2020 [БлогоVO]

О последовательной «оптимизации» системы здравоохранения

299
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Максим Афанасьев покинул хоккейный клуб «Северсталь»
Новый участковый пункт полиции открыли в Вологде
В Белозерске мужчина ограбил салон сотовой связи
Череповецкая городская больница нарушила законодательство в сфере оборота медицинских отходов
Научно-популярная лекция «Как зародилась жизнь на земле» пройдёт в Вологде 19 декабря
Италия отказалась выдать России сбежавшего экс-акционера банка «Северный кредит» Алексея Железова
В Череповце водитель «скорой» сбил пешехода во дворе дома
 
12.11.2020 [Общество]

Города сдаются на милость «короны»

2268
0
17.11.2020 [БлогоVO]

«А зачем вы вообще тогда тест пошли сдавать?» — ответил раздраженный голос

238
0
16.11.2020 [Обзор Прессы]

Современные музеи… Какие они?

332
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика