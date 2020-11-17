В Вологде неизвестные ограбили банк

В Вологде двое неизвестных проникли в отделение банка и похитили деньги, сообщает пресс-служба областного УМВД. Сигнал о происшествии поступил полицейским в 9.34 утра 17 ноября.

— В дежурную часть УМВД России по городу Вологде поступил вызов о том, что в кредитный центр на улице Ленинградской проникли двое неизвестных граждан. Впоследствии были похищены денежные средства. На место происшествия сразу же была направлена следственно-оперативная группа, выехали руководители подразделений. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления подозреваемых лиц и задержания их, — отметил врио начальника УМВД России по Вологодской области Дмитрий Нестеров.