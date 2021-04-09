Уровень воды в реке Вологде ежедневно прибывает более чем на 30 сантиметров

Жителей Вологды попросили подготовить дачи в Баранково, Доронино, Лукьяново, Ананьино к паводку. Уровень воды в реке каждый день растет более чем на 30 сантиметров. Сейчас он составляет 109,22 м по Балтийской системе, подтопление территорий начинается, когда это значение превышает 110 м.

«По прогнозам синоптиков, на реке Вологде на данный момент активно образуются промоины, закраины, подвижки льда, и в ближайшее дни должен начаться ледоход. Благодаря ледорезным работам и чернению льда рисков заторов мы не наблюдаем. Но интенсивность таяния усиливается, и за последние дни, особенно после выпадения осадков, идет ежедневный рост уровня воды в реке Вологде на 30 и более сантиметров. Поскольку снега в полях еще много, он будет таять и пополнять реку, а значит вода будет прибывать. После повышения уровня выше 110,2 м по БС появляется риск подтоплений дачных участков, как правило это касается СНТ в Баранково, Доронино, Лукьяново, Ананьино. Поэтому просим владельцев участков проверить свои территории, подготовить дачные дома к паводку: поднять вещи на второй этаж или временно увезти», - прокомментировал руководитель Центра гражданской защиты Вологды Олег Пономарев.

По данным пресс-службы городской администрации, ледоход на реках Вологда и Тошня должен начаться в ближайшие дни. Причем, по данным синоптиков, устье реки Вологды в месте ее впадения в Сухону готово пропустить такую массу льда, и заторных явлений, которые могут вызвать резкий подъем воды, не ожидается.

Ранее NewsVo сообщал, что в марте в Вологде было проведено чернение реки вдоль берега и вокруг опор моста рядом с остановочным комплексом «Берег». С помощью бензопил и специальных устройств бригады прорезали на льду 20-30-метровые «елочки» у плотины около деревни Михальцево и вблизи водозаборных сооружений ВПЗ. Если ранее ледорезные работы выполняли только вблизи мостов в черте города, то в этом году зона ответственности увеличилась. В частности, в нее попал мост в поселке Кувшиново.