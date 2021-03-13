В Вологде началось чернение льда на реке

Синоптики прогнозируют высокие уровни воды в реке Вологде при прохождении паводка. На сегодня высота снежного покрова в бассейне водоема достигает 59 см, что составляет 138% от нормы, сообщает пресс-служба городской администрации.

— Самые напряженные точки по подтоплениям мы понимаем — это место соединения рек Тошни и Вологды, территория у мкр «Прибрежный», все мостовые переходы, Михальцевская плотина. Наша задача сейчас выполнить все мероприятия для того, чтобы не было критических отметок, какие были в ноябре 2019 года. Специалисты начали резать лед, чернить реки золой. Все эти меры позволяют ледовому покрову быстрее вскрыться и избежать заторов. Для эффективной работы мы взяли за основу опыт по прохождению паводка коллег из Великого Устюга, — прокомментировал мэр города Сергей Воропанов.

Для более активного таяния льда уже проведено чернение реки вдоль берега и вокруг опор моста рядом с остановочным комплексом «Берег». С помощью бензопил и специальных устройств бригады прорезали на льду 20-30-метровые «елочки» у плотины около деревни Михальцево и вблизи водозаборных сооружений ВПЗ. Если ранее ледорезные работы выполняли только вблизи мостов в черте города, то теперь зона ответственности увеличилась. В частности, в нее попал мост в поселке Кувшиново.

— Прорези в период движения льда способствуют тому, что ледовый покров на реке трескается, идет на излом, крошится и способствует ускоренному прохождению льда по реке. Это позволит снизить нагрузку на опоры, чтобы они выстояли во время ледохода. На всех затороопасных участках будет проведено чернение и ослабление льда. Это касается и Михальцевской плотины, и места впадения реки Тошни в реку Вологду. В районе Французского квартала и микрорайона Прибрежный возможен затор льда в районе островка. Там также будут проводиться работы по ослаблению льда с применением баровой (грунторезной) установки для пропилки льда. К работе будут привлечены силы муниципальных предприятий и подведомственных учреждений, — поясняет руководитель Центра гражданской защиты Олег Пономарев.

Работы по ослаблению льда у всех мостов в Вологде планируется провести дважды: в марте и в середине апреля для большего эффекта.

Ранее NewsVo сообщал, что в этом году ситуация с паводком во всей Вологодской области будет крайне напряженной. Об этом говорят некоторые климатические показатели в пределах рек Юг, Сухона и Северная Двина. Под снегом сохраняется высокая влажность почвы, и при таянии воде уходить будет некуда. По прогнозам синоптиков, в первую очередь затопление грозит Великому Устюгу, Красавино, а также Нюксенице, населенным пунктам Бобровское и Устье-Городищенское-Сельменьга в Нюксенком районе.