В реставрируемом доме Засецких в Вологде затопили печь

В реставрируемом доме Засецких в Вологде закончили возводить трубу и затопили печь. «Ну, вот! Печка ожила!» – говорит печник Антон Ясинецкий.

Напомним, реставрация самого старого деревянного дома в Вологде – дома Засецких – который находится по адресу: ул.Ленинградская, 12, началась в прошлом году. Это деревянный одноэтажный особняк с мезонином и портиком, памятник архитектуры федерального значения. Здание построено в 1790-е годы и значительно перестроено в конце XIX века.

Восстанавливает дом на свои средства вологодский предприниматель Герман Якимов. Работы ведёт компания «Вологодские реставраторы» под руководством Владимира Новоселова.

Сейчас печники восстанавливают уже пятую печь с камином. Печи в доме находятся в разной степени изношенности.

Ранее в одной из печей реставраторы обнаружили несколько монет эпохи СССР, старую тетрадь, письмо в конверте, ржавую жестяную банку, обрывок газеты «Комсомольская правда» 1956 года и пыльные бутылки.

А летом прошлого года под обшивкой брёвен этого дома нашли протез ноги.