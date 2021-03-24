Детское отделение Верховажской ЦРБ могут закрыть из-за несоблюдения требований противопожарной безопасности

24.03.2021 [Общество]

Прокуратура выявила в детском отделении Верховажской ЦРБ нарушения пожарной безопасности и требует их устранить. В больнице говорят, что привести старое здание в соответствие этим нормам невозможно, и из-за этого отделение может быть закрыто.

За помощью и поддержкой к жителям района медики обратились через соцсеть, опубликовав пост в группе «Подслушано Верховажье». 

— У Вас у всех есть дети и внуки, и педиатрическая помощь может понадобиться любому. Эпид. обстановка желает быть лучшей и неизвестно какой вирус придет к нам на следующий год. И что мы будем делать без детского отделения?
Куда повезем своих детей? И у всех ли хватит средств и главное времени, чтобы довезти больного ребенка до Вологды? И, к сожалению, дети год от года не становятся здоровее. Мы обращаемся к руководству района, лично к Дубову А.В., к местным депутатам, не остаться в стороне от данной ситуации. Руководство больницы принимает все меры, чтобы не допустить закрытия отделения, но прокуратура и суд требуют заведомо невыполнимых действий. Точно в такой же ситуации находятся: терапевтическое и инфекционное отделения, которые тоже могут быть закрыты, — говорится в обращении. 

На сайте Верховажского районного суда есть решение от 26 мая 2020 года, в котором администрацию ЦРБ обязали в трехмесячный срок устранить выявленные в здании детского отделения нарушения. 

— В результате проверки исполнения БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» законодательства о пожарной безопасности, проведенной прокуратурой района, установлено, что в детском отделении учреждения здравоохранения деревянные стены с внутренней стороны, перегородки и потолки имеют класс пожарной безопасности ниже К0, что не соответствует п. 6.7 Свода правил 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утверждённого приказом МЧС России от 21.11.2012 № 693 (далее — Свод правил), — говорится в заявлении прокуратуры в суд.

Под новостью об этой ситуации, опубликованной в издании «Вологодская правда», появился комментарий департамента здравоохранения.

— Департамент здравоохранения срочно подключился к решению этого вопроса как с правовой, так и с медицинской точки зрения. Несмотря на ситуацию помощь детям Верховажского района будет оказываться в полном объёме, — пишет представитель ведомства.

Как ранее сообщал NewsVo, стационарные отделения Верховажской ЦРБ размещены в двух ветхих зданиях 1903 и 1940 года постройки в заречной части села. В деревянных корпусах отсутствует система центральной канализации, а сами они находятся на значительном удалении друг от друга, что создает для пациентов и медперсонала трудности. 

Поручение о разработке проектно-сметной документации на строительство нового здания ЦРБ губернатор Олег Кувшинников давал еще в 2013 году при посещении больницы в Верховажье.

- В 2015 году объект был внесен в государственную программу Вологодской области, однако деньги так и не были выделены ввиду необходимости завершения строительства других медучреждений региона, - сообщал сайт губернатора.

В 2018 году власти вновь заявили, что новый корпус ЦРБ планируется возвести в заречной части села. Было решено выделить Верховажскому району 10 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации, а также заложить в бюджет региона 2020 года 400 млн. рублей на строительство. Примечательно, что Олег Кувшинников говорил тогда о новом корпусе ЦРБ, а Олег Васильев – о новом больничном комплексе.

- В ноябре прошлого года в Верховажье под председательством губернатора области прошло заседание градостроительного совета, на котором был принят ряд принципиальных решений. Важнейшее из них – строительство нового лечебного комплекса ЦРБ, - напомнил в сентябре 2019 года Олег Васильев во время визита в Верховажье.

- Сегодня нам необходимо поставить точку в этом вопросе и приступить к проектированию нового лечебного корпуса. Это должно быть современное пожаробезопасное здание в кирпичном исполнении, в котором с комфортом смогут разместиться врачи и пациенты, - сказал в ноябре 2018 года во время этого градсовета Олег Кувшинников.

В сентябре 2019 года, в правительстве области сообщали, что строить будут на въезде в село, в поле. Этот район называют Решетиха. Олег Васильев, который на тот момент был заместителем губернатора, тогда тоже сказал, что этот вариант одобрили и врачи, и местные жители. 

19 февраля 2020 года губернатор Олег Кувшинников провел градсовет в Верховажье, где в том числе обсудили планы по строительству ЦРБ.

Сенсационное решение было принято на сегодняшнем градсовете - вторую очередь ЦРБ построят за рекой, чтобы здания составляли единый городок. Губернатор взял на себя ответственность заняться переводом земли в другую категорию - в этом вопросе требуется согласование с федеральными властями. На строительство и оборудование выделят 433 млн. рублей. ЦРБ в поле не будет - это решение очень обрадовало всех участников градсовета, его встретили аплодисментами, - сообщает газета «Верховажский вестник».

В последний раз о новом здании Верховажской ЦРБ упоминали в конце прошлого года, когда было выдано поручение подготовить проектно-сметную документацию в 2021 году. 

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Тэги: медики

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