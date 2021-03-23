Вологодский губернатор попросил жителей региона ограничить посещение других стран

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей странице в соцсети призвал жителей региона отказаться от заграничных поездок.

— В целом ситуация с COVID-19 не позволяет снимать все введенные ограничения. В странах Евросоюза и Азии сейчас свирепствуют два опасных штамма — южноафриканский и британский. Призываю вологжан на время ограничить посещение других стран. Берегите себя и будьте здоровы! — пишет Кувшинников на своей странице в соцсети.

По данным «Российской газеты», в настоящий момент выбор иностранных государств, в которые могли бы поехать россияне, невелик. Так, например, Греция готова отменить все ограничения на въезд россиян с 14 мая, Кипр отменяет карантин для них с 1 апреля, Черногория уже ждет туристов из России, вакцинированных «Спутником V». Таиланд тоже открыт, но помимо теста там придется пройти семидневный карантин. Принимают туристов из России также Шри-Ланка, Тунис, Доминикана.

Ранее NewsVo сообщал, что британский штамм коронавируса пока не был выявлен в Вологодской области.