Кипр с 1 апреля разрешит въезд без карантина российским туристам

С 1 апреля туристы из России смогут посещать Кипр без обязательного соблюдения карантина по прилету. Об этом заявил министр туризма страны Саввас Пердиос, его слова передает Ассоциация российских туроператоров (АТОР).

— Россию переведут из «серой» в «красную» категорию стран. Туристы, прибывающие оттуда, должны за 24 часа до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass. При этом ПЦР-тесты россиянам необходимо будет сдавать дважды: не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр, а также по прибытии на остров, — сообщают Риа новости.

Пердиос подчеркнул, что Кипр гарантирует россиянам безопасный отдых с соблюдением всех протоколов защиты от COVID-19.

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 марта правительство Грузии расширило список стран, граждане которых могут прибыть в республику при отрицательном результате теста на коронавирус. В число таких стран вошла Россия.