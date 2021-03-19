II Кубок Ивана Беляева по спортивной «Своей игре» пройдёт в Вологде 4 апреля.

В этом году мероприятие будет посвящено памяти вологодского журналиста Николая Гуляева, который был основоположником интеллектуальных игр в Вологде.

– Формат игры во многом похож на телевизионный, но адаптирован под игру в наших условиях, – рассказал NewsVo Иван. – Сначала будет письменный отбор, потом девять лучших игроков встретятся в третьфиналах, а победители выйдут в финал. Главные отличия от телеигры: вопросы в каждой теме читаются подряд, а не выбираются с экрана. Вопрос можно прерывать в любой момент, не дожидаясь окончания. Вопросы полностью мои.

Иван Беляев – журналист и писатель. Он уже 13 раз становился победителем телевизионной игры-викторины «Своя игра».

Первый Кубок по спортивной «Своей игре» он проводил в Вологде в 2019 году.

– Участие в турнире является свободным и бесплатным, точный регламент чуть позже, следите за обновлениями. Ограничений нет никаких, вход свободный. Зрителем быть можно. Зал, я думаю, без проблем всех вместит, – говорит Иван.

Мероприятие пройдёт 4 апреля в библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7.

Начало регистрации игроков в 14:30, первый вопрос прозвучит в 15:00.

Вход свободный.

(0+)

