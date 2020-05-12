Журналист из Вологды Иван Беляев написал книгу о первом президенте Чехии

12.05.2020 [Культура]

Книга «Вацлав Гавел. Жизнь в истории» вологодского журналиста Ивана Беляева вышла в издательстве «Новое литературное обозрение», она рассказывает о жизни Вацлава Гавела — чешского писателя, драматурга, диссидента, последнего президента Чехословакии и первого президента Чехии.

— Со времен Макиавелли образ политика в сознании общества ассоциируется с лицемерием, жестокостью и беспринципностью в борьбе за власть и ее сохранение, — говорится в аннотации к изданию. — Пример Вацлава Гавела доказывает, что авторитетным политиком способен быть человек иного типа — интеллектуал, проповедующий нравственное сопротивление злу и «жизнь в правде». Писатель и драматург, Гавел стал лидером бескровной революции, последним президентом Чехословакии и первым независимой Чехии. Следуя формуле своего героя «Нет жизни вне истории и истории вне жизни», Иван Беляев написал биографию Гавела, каждое событие в жизни которого вплетено в культурный и политический контекст всего XX столетия. На глазах у читателя рухнет империя Габсбургов; в новом чехословацком государстве отец и дядя героя построят «чешский Голливуд», вскоре подчиненный Гитлером; еще через 30 лет советские войска подавят Пражскую весну, а Вацлав Гавел станет одним из самых известных диссидентов Восточной Европы. Такой подход позволяет автору не только передать масштаб личности своего героя, но и показать процесс распада тоталитарного мира под влиянием гуманистической этики, носителем которой был Гавел и его соратники. 

Иван Беляев работает в русской службе радио «Свобода», но в Вологде известен не только как журналист: 13 раз он становился победителем телевизионной программы «Своя игра». 

— Я был определённым образом связан с Гавелом, получив в 2013 году журналистскую стипендию его имени. Так я пожил в Праге, выучил чешский, смог пообщаться с некоторыми людьми, которые знали Гавела, — рассказал NewsVo Иван. 

По словам журналиста, Вацлав Гавел — многогранная, сложная личность. 

— Он был и драматургом, и диссидентом, и философом, и политиком, это делает его биографию очень разнообразной и многоплановой, — отмечает Иван. 

Над книгой автор работал 3,5 года, из них самым важным и плодотворным отрезком вологжанин считает стажировку в Библиотеке Вацлава Гавела в Праге.

— Уже пять лет, уйдя из газеты «Премьер», я работаю в русской службе радио «Свобода», поэтому книга была, скорее, хобби, — говорит журналист. 

Книга «Вацлав Гавел. Жизнь в истории» (16+) уже вышла и в бумажном, и в электронном виде, её можно заказать на сайте издательства, а также на многих популярных книжных сервисах.

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