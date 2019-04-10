Журналист Иван Беляев проведет в Вологде "Свою игру" для всех желающих

10.04.2019 [Общество]

Вологодский журналист Иван Беляев проведет Кубок по "Своей игре", на который он приглашает всех, кто интересуется интеллектуальным отдыхом.

Иван рассказал, что в 2004 году ему впервые довелось сыграть в спортивное "Что? Где? Когда?".

- За эти 15 лет я побывал на турнирах и фестивалях в десятках городов, участвовал в чемпионатах России и мира, тренировал детей, много раз появлялся в "Своей игре" на НТВ - и всё ещё выступаю за ту же команду, с которой в апреле 2004 года сыграл Кубок губернатора Санкт-Петербурга. Мне очень хотелось отметить это 15-летие и потому я приглашаю всех желающих на Кубок Ивана Беляева по "Своей игре".

Игра пройдет 20 апреля в молодёжном центре "Горком" на улице Козленской, 2. Первый вопрос прозвучит в 15:00, начало регистрации - в 14:30. Участие в игре бесплатное, но все желающие смогут поддержать благотворительный фонд "Хорошие люди" - в игровом зале будет стоять ящик для сбора пожертвований.

Добавим, что Иван 13 раз становился победителем телевизионной "Своей игры". А 13 апреля на телеканале НТВ покажут турнир 25-летия "Своей игры" с его участием. Начало передачи в 15:00.
 

Тэги: интеллект

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