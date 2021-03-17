Олег Тиньков уверен, что основатели Plarix войдут в топ-3 самых богатых бизнесменов России

Предприниматель Олег Тиньков в ходе дискуссии в соцсети Clubhouse рассказал, кого из молодых предпринимателей он видит в числе богатейших миллиардеров через 10 лет. В топе оказались основатели Plarix, уроженцы Вологды Игорь и Дмитрий Бухманы.

«Тройка миллиардеров в будущем — Дуров, Сторонский и братья Бухманы. Не знаю, правда, кто и на каком месте», — цитирует Тинькова Forbes.

Ранее NewsVo писал, что основатели Playrix — Дмитрий и Игорь Бухманы — занялись разработкой игр в 2001 году, когда жили в Вологде. На середину февраля 2020 года их компания стоила более $7 млрд, а сами они стали миллиардерами. Состояние каждого из них сейчас оценивают примерно в $3,9 млрд.

Сейчас для фирмы Playrix, которая занимается разработкой игр для мобильных телефонов, продажи в России приносят лишь 2,8% оборота. Самый большой рынок — США (40% оборота), после них идут Китай и Япония. Весной 2019 года стало известно, что штаб-квартира фирмы перенесена из Вологды в Ирландию. Согласно базе «Контур.Фокус», учредителем ООО «Плейрикс» теперь является кипрская компания с ограниченной ответственностью Rimute Holdings Limited. Такие данные были внесены в ЕГРЮЛ 21 января 2019 года.

В конце марта 2020 года Дмитрий и Игорь Бухманы выделили Вологодской области 25 млн рублей на покупку оборудования для борьбы с коронавирусом. На эти деньги были куплены аппараты ИВЛ в больницу Вологды.