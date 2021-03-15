Прокурор запросил пожизненное заключение для обвиняемого в убийстве жены и ребенка в Кич-Городецком районе

15.03.2021 [Происшествия]

Гособвинитель попросил Вологодский областной суд приговорить к пожизненному заключению Константина Капустина, которого обвиняют в убийстве своей беременной жены и ее дочери. Трагедия, напомним, произошла в ночь на 3 сентября 2020 года в деревне Ушаково Кичменгско-Городецкого района. 

15 марта в суде проходят прения сторон по делу.

— На основании изложенного прошу суд признать виновным Капустина Константина Владимировича в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «д», «е», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего и беременной женщины, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога) и назначить ему наказание по и ч. 2 ст. 167 УК РФ — в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы, по пунктам «а», «в», «г», «д», «е», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ — в виде пожизненного лишения свободы. Путем сложения наказаний прошу приговорить Капустина к пожизненному заключению в колонии особого режима, — озвучил свое мнение прокурор.

Кроме того, гособвинение требует взыскать с Капустина в пользу потерпевших материальный ущерб и компенсацию морального вреда.

Как NewsVo сообщал ранее, утром 3 сентября 2020 года после тушения пожара в доме на улице Соловьева в деревне Ушаково Кичменгско-Городецкого района были найдены тела 31-летней женщины и ее 5-летней дочери. При их осмотре следователи обнаружили следы насильственной смерти — колото-резаные раны головы и тела. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан 25-летний супруг погибшей, однако молодой человек сумел сбежать из отделения полиции, его разыскали только 5 сентября. 

Следователи полагают, что в ночь на 3 сентября между мужчиной и его женой произошла ссора, в ходе которой он стал наносить супруге удары ножом, а после набросился на ее пятилетнюю дочь. После убийства он попытался скрыть следы преступления, устроив пожар. 

— Как следует из показаний К., данных в качестве подозреваемого, ввиду сильного алкогольного опьянения произошедшее помнит очень плохо, но помнит нанесение жене удара ножом в правую часть шеи, в результате чего брызнула кровь. Дочь жены стала прыгать на него, он ножом стал «отпихивать» ее от себя. Установив, что жена мертва, он переместил труп в багажник автомашины, затем около 03.00 принес обратно домой и позднее с целью скрыть следы убийства облил труп и жилой дом горючим и поджег, — сообщала объединенная пресс-служба судов Вологодской области. 

С заключением под стражу подозреваемый согласился, свою причастность к двойному убийству не оспаривал. Свое поведение объяснил тем, что «перепил». 

 

Тэги: убийство

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