Житель Кич-Городецкого района задержан по подозрению в убийстве жены и ее пятилетней дочери

25-летний житель Кичменгско-Городецкого районе задержан по подозрению в убийстве своей жены и ее пятилетней дочери. Трагедия произошла в ночь на 3 сентября.

Утром следователям поступило сообщение о том, что в сгоревшем доме на улице Соловьева в деревне Ушаково Кичменгско-Городецкого района найдены тела 31-летней женщины и ее 5-летней дочери. При их осмотре следователи обнаружили следы насильственной смерти — колото-резаные раны головы и тела.

— На место происшествия направлена постоянно-действующая следственно-оперативная группа в составе следователей-криминалистов и сотрудников отдела по расследованию особо важных дел аппарата управления СК России по Вологодской области. По факту произошедшего незамедлительно возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления в установленном законом порядке задержан 25-летний супруг погибшей женщины, — сообщает региональное управление следственного комитета.

По версии следствия, между супругами ночью произошла ссора, в ходе которой подозреваемый стал наносить женщине удары ножом. Девочка попыталась защитить мать, из-за этого мужчина набросился с ножом и на нее. После убийства он попытался скрыть следы преступления, устроив пожар.

Дело возбуждено по п.«а, в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.