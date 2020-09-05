В Кич-Городецком районе задержали сбежавшего из отделения полиции подозреваемого

В деревне Березовая Гора Кичменгско-Городецкого района задержали сбежавшего из отделения полиции подозреваемого. 3 сентября 25-летний молодой человек был задержан по подозрению в убийстве жены и ее ребенка.

- Скрывавшийся от следствия с 03.09.2020 25-летний супруг погибшей женщины, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, задержан в ходе организованных мероприятий по его розыску. Мужчина скрывался в бане деревни Березовая Гора, расположенной в 16 км от Кичменгского Городка, об этом в правоохранительные органы сообщили бдительные местные жители, - сообщило вечером 5 сентября региональное управление следственного комитета.

Подозреваемый пытался сбежать в лес, но был задержан полицейскими и передан следователям СК России.

Как NewsVo сообщал ранее, утром 3 сентября после тушения пожара в доме на улице Соловьева в деревне Ушаково Кичменгско-Городецкого района были найдены тела 31-летней женщины и ее 5-летней дочери. При их осмотре следователи обнаружили следы насильственной смерти — колото-резаные раны головы и тела. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан 25-летний супруг погибшей.

Следователи полагают, что в ночь на 3 сентября между мужчиной и его женой произошла ссора, в ходе которой он стал наносить супруге удары ножом, а после набросился на ее пятилетнюю дочь. После убийства он попытался скрыть следы преступления, устроив пожар.



Согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, убитая была беременна.