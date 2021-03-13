В Вологде нашли водителя, который выложил в соцсеть фото авто на бульваре Пирогова

В Вологде привлекли к ответственности водителя, который выложил в соцсеть фото своего авто, припаркованного на пешеходном бульваре Пирогова. Судя по снимку, «ВАЗ» поставили на «Школьном» участке бульвара.

— Особоодарённые молодые люди взяли привычку делать фото своих авто в узнаваемых местах города. Совершенно не принимая в расчёт то, что делают это в пешеходной зоне. Отдельное подтверждение ума — это публикация фото в интернете. Вот и этого нарушителя, который догадался загнать машину на бульвар Пирогова, нашли и привлекли к ответственности. Это место создавалось только для пеших прогулок, деревянный настил под красными арками и фонарями не предназначен для больших нагрузок! — написал в соцсети мэр города Сергей Воропанов.

Это не первый инцидент с авто на бульваре. Как ранее сообщал NewsVo, металлический стенд, установленный на "Парадном" участке бульвара улицы Пирогова, погнули 7 января. Позже выяснилось, что в конструкцию влетел не справившийся с управлением во время обгона водитель. Ущерб от повреждения стенда в городской администрации тогда оценили в 200 тысяч рублей.