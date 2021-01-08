В Вологде погнули металлический стенд на бульваре улицы Пирогова

На бульваре улицы Пирогова в Вологде 7 января погнули металлический стенд, установленный на "Парадном" участке, возле супермаркета. Фото с места выложили в "Онлайн Вологде".

В комментариях жители предположили, что конструкцию повредил парковавшийся автомобиль. На месте также видели сотрудников ГИБДД.

Как ранее писал NewsVo, «технический запуск» обновленного бульвара на улице Пирогова в Вологде прошёл 21 ноября. По задумке проектировщиков, он разделен на четыре участка: «Парадный», «Домашний», «Сентиментальный» и «Школьный», которые отражают особенности территории.