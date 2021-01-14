Ущерб от повреждения стенда на бульваре Пирогова в Вологде оценили в 200 тысяч рублей

В администрации Вологды посчитали сумму ущерба, нанесенного городскому имуществу водителем, который снес информационный стенд на бульваре улицы Пирогова.

— На восстановление стенда понадобится более 200 тысяч рублей, которые будем взыскивать в судебном порядке с виновника аварии, а точнее с его страховой компании, — написал на своей странице в соцсети мэр Сергей Воропанов.

Как ранее сообщал NewsVo, металлический стенд, установленный на "Парадном" участке бульвара улицы Пирогова, погнули 7 января. Позже выяснилось, что в конструкцию влетел не справившийся с управлением во время обгона водитель.