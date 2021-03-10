14,3 тысячи жителей Вологодской области завершили иммунизацию от COVID-19

В Вологодскую область поступило пять тысяч доз вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак». Как ранее сообщал NewsVo, о поставке этой партии препарата договорился в Москве начальник регионального департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

Всего на данный момент в регион поступило около 36 тысяч доз вакцины. Первым ее компонентом привиты 30 158 человек, полностью завершили иммунизацию, как сообщает пресс-служба регионального правительства, 14355 жителей области. В "листе ожидания" 884 человека, в ближайшее время их пригласят на прививку.

NewsVo писал, что перед праздниками вакцинацию во многих медучреждениях области приостановили из-за нехватки препарата. Отказывали даже тем, кто заранее был записан.