Еще 5 тысяч доз вакцины от коронавируса поступит в Вологодскую область в ближайшее время

Отправленный губернатором в Москву начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков сумел добиться выделения региону 5 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом чиновник отчитался губернатору в ходе заседания оперштаба 4 марта.

— Для создания иммунологического «щита» нам необходимо привить 546 500 человек, или 60% взрослого населения. Всего доставлено 31 тысяча доз вакцины Гам Ковид Вак, вакцинировано 29 127 человек первым компонентом и 10 525 вторым компонентом. Исполнение плана составляет 5,3%. Процент использования вакцины — 93,6% (…) 25 февраля письма за подписью губернатора Вологодской области направлены заместителю председателя правительства РФ Татьяне Алексеевне Голиковой, министру здравоохранения РФ Михаилу Альбертовичу Мурашко о необходимости при предоставлении вакцины учесть потребность Вологодской области. По вашему поручению вопрос распределения вакцины обсудили 3 марта в ходе личной встречи с руководителем департамента организации экстренной медицинской помощи управления рисками здоровьем министерства здравоохранения РФ. В ходе совещания 3 марта была получена информация о том, что заместитель председателя правительства РФ Татьяна Алексеевна Голикова подписала план распределения вакцины по ряду регионов, включая Вологодскую область, из резервного фонда, в количестве 5000 доз. Планируется поставка компанией-перевозчиком «Иммунотехнологии». 4 марта при личной встрече директор филиала «Медгамал» НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи подтвердила поставку вакцины в регион. В этот же день в 11.30 автомобиль компании «Иммунотехнологии» прибыл на загрузку вакцины. Информация доведена до нашего предприятия «Фармацеи», та ответила о готовности к принятию вакцины. Планируется в течение двух суток поставка вакцины в регион в количестве 5 тысяч доз, — говорит Бутаков.

Ранее NewsVo сообщал, что массовая вакцинация от коронавируса в Вологодской области стопорится из-за недостатка препарата. На оперативном совещании 1 марта глава региона Олег Кувшинников раскритиковал работу департамента здравоохранения и потребовал организовать поставки вакцины в регион.

— У нас проблема в отсутствии вакцины на территории. Если мы не хотим сорвать поручение правительства РФ о вакцинации 60% населения Вологодской области, вам надо переезжать жить в Москву, в Министерство здравоохранения РФ. А вашим заместителям — к производителям вакцины. Вот езжайте и выколачивайте ее, — заявил губернатор.

Подробнее о том, как идет вакцинация в регионе, читайте в большом материале NewsVo.