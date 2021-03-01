«Только вторые колем, следующий, заходите!»: что вологжане пишут в соцсетях по поводу вакцинации от коронавируса

Любовь Южакова

В Вологодской области первую дозу вакцины от коронавируса уже получили более 27 тысяч человек. Количество привившихся обоими компонентами «Спутник V» пока гораздо меньше – около шести тысяч. В планах у властей привить 60% жителей региона старше 18 лет, однако сейчас привиты только 2,9%. NewsVo публикует отзывы жителей области о вакцине и процедуре иммунизации из соцсетей.

«Ушиб всей бабки»

Большое количество вологжан записалось на прививку через портал госуслуг. Кстати, в областном правительстве отмечают, что среди записавшихся таким способом фиксируется "большое количество отказов от вакцинации".

— Люди записываются на вакцинацию через портал госуслуг, не приходят, лечебный кабинет и медсестра простаивают, ждут пациентов. Поэтому я считаю, что информационную работу с населением усилить, — заявил Кувшинников на оперативном совещании в правительстве 24 февраля.

Житель Вологды Кирилл пишет, что на портале выбрал ближайшую поликлинику, дату и время. Решил сходить в конце недели, чтобы на выходных, если что, отлежаться.

— В поликлинике врачи будто бы удивились моему визиту. Такое ощущение, что гадали, приду я или нет. Видимо, через Госуслуги пока не так много записей (ред. — пост от 5 февраля). Перед самими уколом заполнил анкету о состоянии здоровья и противопоказаниях. Врачи меня быстро осмотрели и отправили в процедурную, — пишет Кирилл.

По словам мужчины, каких-либо побочных действий от вакцины он не заметил, кроме того (и это отмечают многие привитые), что несколько дней побаливало место укола.

Вологжанка Ксения в комментариях под постом в группе NewsVo написала, что портал госуслуг предложил ей довольно близкую дату:

— Я привилась 4 февраля в четвертой поликлинике на Окружном. Тоже записывалась через Госуслуги, причем записалась 2 февраля, и сервис мне предложил дату буквально через 2 дня. В этой поликлинике прививают в обычном процедурном кабинете. Вакцинируемых осматривают два терапевта, поток людей разделен в зависимости от того, как записывались: по телефону или через госуслуги. Было ощущение, что сотрудники поликлиники ещё только осваивают процесс: пришлось подождать пока вакцина «расстаивается».

У девушки не болело и не болит место инъекции, а на следующий день буквально на пару часов поднялась температура до 37,1. Больше, по словам Ксении, никакого дискомфорта не было.

Анна записывалась на прививку еще через региональный портал госуслуг, когда там был «лист ожидания». В итоге сделала прививку 6 февраля.

— Меня очень странно распределили в поликлинику ЦРБ на Набережной 6 Армии, хотя я приписана к поликлинике № 1. А потом из поликлиники № 1 звонили два раза, приглашали на прививку. Перенесла легко: на следующий день болела голова и чувствовалась слабость. А вот место укола болело дней пять, будто ударилась, — рассказывает вологжанка.

Ольга тоже встала в очередь на вакцинацию через региональный портал госуслуг.

— За день до вакцинации позвонили, узнали, могу ли прийти с 9 до 10 утра. Вакцинироваться выпало на субботу, удобно. В поликлинике я была в 9 утра уже 13-я в очереди. Заполнила согласие и анкету (чем болеете, когда прививались от гриппа). Прошла 2 кабинета: сначала фельдшера, потом в процедурный. Укол безболезненный, температуры не было. Зато к вечеру дня вакцинации болели суставы, как при простуде. Утром воскресенья все было уже нормально, — отметила девушка.

И всё же не у всех прививка переносится совсем легко. Жительница Вологды Елена пишет, что после первой дозы вакцины двое суток у нее был «ушиб всей бабки».

— Это очень ёмкое и точное описание. Болели сразу все мышцы и какие-то внутренности то тут, то там. Каждый раз думала: «Да что ж у меня там такое-то?!». Повышенная чувствительность: глаз к свету, зубов к пище, кожи ко всему. Надела самое мягкое бельё, укрылась самым мягким одеялом. Как ни сядь, как ни ляг, всё больно. В глазах мутно. В области сердца что-то непонятное происходит, хочется постоянно делать глубокий вдох. Температура при этом не выше 37,8, — рассказывает вологжанка.

На третьи сутки осталась боль с левой стороны тела (укол делали в левое плечо).

«Нормальные» состояния после прививки

О том, за что хвалят российскую вакцину Гам Ковид Вак (Спутник V) ученые и за что ругают, вы подробно можете прочитать в материале «Медузы» в рубрике «Обзор прессы» на нашем сайте. В начале февраля создатели «Спутника V» также опубликовали промежуточные результаты исследования третьей фазы по эффективности, безопасности и иммуногенности вакцины. Их разбор доступен в этой статье.

«Российская газета» пишет, что в официальных источниках наиболее частые симптомы после введения вакцины — это различные болевые ощущения в месте инъекций, субфебрильная температура (повышение температуры тела на протяжении непродолжительного времени в пределах 37,1-38,0 С), реже более сильная лихорадка до 2-3 дней, мышечные боли в разных группах мышц. Ярко выраженных аллергических реакций или тяжелых симптомов в описании нет.

В департаменте здравоохранения Вологодской области корреспонденту NewsVo рассказали, что поствакцинальных осложнений у привитых от COVID-19 в регионе не наблюдается.

Привившимся от коронавируса предлагают заполнять на госуслугах «Дневник самонаблюдения». Пациенты могут вносить в этот дневник отметки о состоянии своего здоровья, о медикаментах, если те применялись для устранения недомоганий. Полученные данные автоматически направляются в Минздрав России, где специалисты анализируют их и при необходимости проводят дополнительные консультации. В дневнике также предусмотрены пуш-уведомления, напоминающие о необходимости своевременного внесения информации.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников успел привиться и первым, и вторым компонентом вакцины

«Только вторые колем, следующий, заходите!»

Судя по соцсетям, бывают ситуации, когда пациент приезжает в поликлинику к назначенному времени, а прививку ему не делают.

— Я записался заранее через госуслуги в поликлинику № 3, заявка была подтверждена, приехал к назначенному времени, просидел в очереди на предосмотр полчаса, зашёл и мне сказали «а, у вас первая — вакцина кончилась, только вторые колем, следующий заходите!». Это что за бардак?! Они, видите ли, сообщение на сайте поликлиники написали, что в область не поступила с федерального уровня вакцина, надо было мне зайти и проверить. Теперь чёрт знает когда приходите, у нас информации нет! Все планы мне поломали. Вы отчитываетесь, что тысячи их поступают, никаких проблем! — пишет в комментариях в группе губернатора житель Вологды Александр.

Скриншот комментария в группе губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова

На оперативном совещании в правительстве Вологодской области, состоявшемся 1 марта, начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков подтвердил, что такие ситуации действительно бывают и заявил, что они происходят из-за нехватки вакцины.

— В связи с отсутствием препарата медицинские организации вынуждены были сдержать темпы вакцинации, некоторые — закрыть слоты для записи, а также отказывать населению, уже имеющему запись. Однако, по данным министерства здравоохранения, что «Гам Ковид Вак» в достаточном количестве выпущена институтом «Гамалея», и в течение первых двух недель марта месяца будут Министерством здравоохранения заключены контракты, распределена и поставлена в регионы. Общим количеством около 9 млн на всю Российскую Федерацию. Поэтому пока информации о точной дате поступления вакцины нет, последнее поступление было 26 февраля, — рассказал Бутаков.

В ответ губернатор Олег Кувшинников раскритиковал работу департамента здравоохранения Вологодской области.

— У нас проблема в отсутствии вакцина на территории. Если мы не хотим сорвать поручение правительства РФ о вакцинации 60% населения Вологодской области, вам надо переезжать жить в Москву, в Министерство здравоохранения РФ. А вашим заместителям — к производителям вакцины. Вот езжайте и выколачивайте ее, — заявил Кувшинников.

На совещании в областном правительстве губернатор заявил, что «лист ожидания», формировавшийся через региональный портал госуслуг, уже отработан медиками полностью. Вакцину получили 4348 человек, еще 1012 записавшихся отказались от прививки. 777 не получили прививку из-за медицинских противопоказаний или из-за того, что в период ожидания переболели коронавирусом, имеют антитела.

А вот в соцсетях вологжане жалуются на то, что не всем записавшимся в первый «лист ожидания» на региональном портале госуслуг позвонили из поликлиники.

«Мой муж записался 21 декабря 2020 года!!!!!! и никто его не приглашает никуда. Я звонила в поликлинику уже три раза и по номеру 122 тоже. Может в Череповце только тех, кто на олигархов работают прививают , чтобы бизнес их не порушить?» - пишет Рената Малькова.

Некоторые жители сельских районов пишут в соцсетях, что тоже хотели бы привиться, но ближайший пункт вакцинации – за 100 километров. Об этом, например, пишет Зоя Сташкова из деревни Ягница Череповецкого района. Ей предложили съездить на прививку в ЦРБ.

- Я знаю, что нет пункта вакцинации в Ягнице, но есть ФАП.И он находится на нашей улице. А все остальные пункты, которые вы указали - за 100км. Разница))) И как доехать до этих пунктов , если автобусы ходят только в одну сторону. А почему бы не организовать выездные бригады? наверно это проще, нежели всем районом ехать в Череповец. как вы считаете? – отмечает Зоя.

Департамент здравоохранения ответил женщине, что с увеличением количества поступающей вакцины в область пункты вакцинации будут развернуты и на ФАПах. Если, конечно, там будет оборудование для хранения препарата. Ведь вакцина «Спутник V» должна все время находиться при температуре минус 18 и ниже.

Важное замечание: редакция NewsVo не призывает жителей делать прививку от коронавируса и никого не отговаривает от проведения иммунизации. Мы убеждены, что каждый должен принимать данное решение самостоятельно.