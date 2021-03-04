Администрация Вологды начинает изымать участки под строительство Некрасовского моста

04.03.2021 [Общество]

Администрация Вологды планирует изъять четыре земельных участка под строительство моста в створе улицы Некрасова. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на vologda-portal.ru 1 марта.

Согласно документу, изъять планируется четыре участка. Два из них, площадью 1345 кв. м и 12 кв. м, частные и расположены на улице Бурмагиных. Еще один участок площадью 30151 кв. м. находится на набережной VI-й Армии, 53, он сейчас в федеральной собственности. Еще один участок, 8607 кв. м, на улице Некрасова, собственность области. 

— Направить в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления письмом с уведомлением о вручении его копию собственникам и землепользователям изымаемых объектов недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области, — говорится в постановлении. 

Администрация проведет рыночную оценку стоимости участков, чтобы выплатить собственникам компенсации. 

Ранее NewsVo сообщал, что четырехполосный Некрасовский мост должен был появиться еще к декабрю 2015 года в рамках проекта «Насон-город», но сроки его возведения постоянно срывались. МКУ «Служба городского хозяйства» заключила контракт на корректировку проекта Некрасовского моста с ООО «Фундаментстрой» из Санкт-Петербурга» 27 мая 2019 года. Работы нужно было завершить до 31 октября 2019 года. Однако уложиться в эти сроки фирма не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам. Оказалось, что будущий Некрасовский мост запланирован в границах исторического поселения, то есть территории с охранным статусом. Потребовалось внести изменения в проект. В последний раз чиновники обещали, что этот мост построят в 2020-21 гг.

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