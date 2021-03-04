Виновника ДТП с четырьмя погибшими в Верховажском районе приговорили к десяти годам в колонии-поселении

В Верховажье суд вынес приговор местному жителю, по вине которого произошло ДТП с четырьмя погибшими. Авария произошла в ночь на 29 декабря 2019 года на трассе Москва-Архангельск.

Судом и следствием было установлено, что 26-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль «Форда», а позднее, двигаясь по федеральной трассе, на 677 ее километре выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с «Ниссаном».

В результате ДТП погибли четыре человека, ехавшие «Ниссане»: 22-летний водитель, ехавшая на переднем сидении 22-летняя пассажирка, сидевшая за водителем 44-летняя женщина и пассажир- мужчина, сидевший сзади справа.

— Подсудимый свою вину в совершении преступления признал частично, выдвинув свою версию произошедшего, по которой в дорожно-транспортном происшествии виновен, в том числе, водитель автомобиля Ниссан. Государственным обвинителем в ходе судебного заседания представлены достаточные доказательства, указывающие на вину водителя Форда, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Известно, что ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

2 марта Верховажский районный суд признал мужчину виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, после освобождения он на три года будет лишен водительских прав. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вожегодском районе мужчина избежал лишения свободы за ДТП, в котором умер человек. Жена виновника — судья в отставке.