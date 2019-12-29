Четыре человека погибли в столкновении двух иномарок на трассе в Верховажском районе

Четыре человека погибли в столкновении «Форда» и «Ниссана» на трассе в Верховажском районе, сообщает пресс-служба регионального УМВД. ДТП произошло в воскресенье около 2.00 мск на 676 километре трассы Москва — Архангельск.

«По предварительным данным, мужчина 1994 г. р., управляя автомашиной Форд Фокус, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомашиной Ниссан Альмера», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате ДТП погибли четыре человека, ехавшие «Ниссане»: 22-летний водитель, ехавшая на переднем сидении 22-летняя пассажирка, сидевшая за водителем 44-летняя женщина и пассажир- мужчина, сидевший сзади справа, его личность не установлена.

Обстоятельства аварии устанавливаются.