Четыре человека погибли в столкновении двух иномарок на трассе в Верховажском районе

29.12.2019 [Происшествия]

Четыре человека погибли в столкновении «Форда» и «Ниссана» на трассе в Верховажском районе, сообщает пресс-служба регионального УМВД. ДТП произошло в воскресенье около 2.00 мск на 676 километре трассы Москва — Архангельск.

«По предварительным данным, мужчина 1994 г. р., управляя автомашиной Форд Фокус, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомашиной Ниссан Альмера», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате ДТП погибли четыре человека, ехавшие «Ниссане»: 22-летний водитель, ехавшая на переднем сидении 22-летняя пассажирка, сидевшая за водителем 44-летняя женщина и пассажир- мужчина, сидевший сзади справа, его личность не установлена. 

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Тэги: ДТП, гибель людей
Фото пресс-службы областного УМВД

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