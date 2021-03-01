Житель Вожеги устроил смертельное ДТП, но избежал колонии

Наталья Рюмина

В Вожегодском районе мужчина избежал лишения свободы за ДТП, в котором умер человек. Жена виновника — судья в отставке.

«Пункт назначения»

4 сентября 2019 года в Вожегодском районе произошла смертельная авария. Внешне ситуация была очень похожа на случайность. От машины марки «Киа» отсоединился прицеп, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено», водитель которой погиб на месте.

Уже больше года вокруг этой аварии идут судебные тяжбы. В ходе судебных заседаний выяснилось, что владелец прицепа так модифицировал его и перегрузил, что авария была неизбежна. Его признали виновным в смерти мужчины, который находился за рулем «Рено». Однако виновник ДТП избежал лишения свободы. Его приговорили к принудительным работам. На приговор поступила апелляция. А NewsVo выяснил, что машина, к которой был присоединен прицеп, принадлежит бывшей судье.

«Суд установил, что 4 сентября 2019 года около 12.00 Михаил С., не убедившись в исправности технического состояния автомобиля KIA Sportage, тягово-сцепного устройства, вопреки требованиям пунктов 2.3.1, 23.1 ПДД РФ, выехал на автомобиле с прицепом и грузом от дома в сторону оз. Воже Вожегодского района», — сообщили NewsVo в объединенной пресс-службе судов.

В частности, Михаил увеличил размер грузовой платформы за счет переделки рамы и кузова, демонтировал штатные световые приборы и установил колеса, не предусмотренные заводом-изготовителем, буксирующим автомобиль.

Кроме этого, шар тягово-сцепного устройства был сильно изношен, был менее 50 мм. Это меньше, чем минимально допустимое значение, при котором разрешается эксплуатировать прицеп.

На неисправный прицеп длинной 3,4 метра С. погрузил 20 досок длиной более 6 метров. Вес груза составил немного больше тонны и превысил вес прицепа, в результате чего центр тяжести груза оказался сзади оси прицепа. Страховочная цепь при этом, просто волочилась по земле.

Так С. двинулся в путь, и на 13 км автодороги Вожега- Воскресенское под действием смещенного низа центра тяжести груза, при изношенном сцепном шаре, замковый механизм тягово-сцепного устройства расцепился и прицеп выехал на полосу встречного движения, врезавшись в «Рено».

Доска, вылетевшая из прицепа, ударила прямо в голову водители «Рено», убив его на месте. В суде установили, что нарушение С. требований пунктов 2.3.1 и 23.1 ПДДД находится в причинной связи с ДТП и наступившими последствиями.

Как избежать наказания за убийство

«Суд пришел к выводу о наличии причинно-следственной связи между нарушением С. ПДД РФ, ДТП и смертью потерпевшего. Суд признал С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, на 1 год. На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ суд заменил С. наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок 1 год с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, на срок 1 год».

Михаил раскаялся и полностью признал свою вину, пояснив, что сожалеет о случившемся. Ему удалось избежать лишения свободы. Более того, через год он вернется за руль. Суд учел, что он впервые по неосторожности совершил преступление средней тяжести, имеет положительные характеристики.

Однако, в марте 2019 года Михаил С. уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством с неисправностями, при которых запрещена эксплуатация авто.

На сайте Сокольского районного суда гражданским ответчиком по делу числится еще один человек — это жена виновного. На нее оказалось оформлена машина. На момент аварии женщина являлась действующим мировым судьей Вологодской области по судебному участку № 47.

9 ноября 2020 года, когда процесс по делу ее мужа уже шел, судья подала в отставку.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

В пресс-службе судов пояснили, что, в соответствии со ст. 53.1 УК РФ, принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Как правило, за совершение преступления небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые.

«Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы. В отличие от исправительных и обязательных работ, данный вид наказания осуществляется в специализированных исправительных центрах. Территориальный орган уголовно-исполнительной системы по месту жительства осужденного к принудительным работам или по месту его осуждения непосредственно либо через учреждение, исполняющее наказание, не позднее 10 суток со дня получения копии приговора (определения, постановления) суда вручает осужденному предписание о направлении к месту отбывания наказания (в исправительный центр). В Вологодской области такой исправительный центр, где мужчины могут отбывать наказание в виде принудительных работ, находится в п. Суда Череповецкого района».

С осужденного в пользу потерпевших суд с учетом ранее возмещенных 400 000 рублей взыскал компенсацию морального вреда в общей сумме 1300 000 рублей.