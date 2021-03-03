В Вытегорском районе будут судить мужчину, который угрожал муляжом гранаты сотрудникам ДПС

В Вытегорском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, который угрожал полицейским муляжом гранаты. Инцидент произошёл ночью 17 января 2021 года на 320 км автодороги «Вологда-Медвежьегорск». Там обвиняемый не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет.

«В процессе выяснения обстоятельств произошедшего ДТП полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование, для чего мужчину поместили на переднее пассажирское сиденье патрульного автомобиля. Во время оформления сотрудниками полиции процессуальных документов по факту совершения административного правонарушения, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, достал из кармана своей одежды макет ручной осколочной гранаты Ф-1, угрожая применением насилия находившемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику ДПС и воспринявшему угрозу реально ввиду внешнего сходства макета гранаты с настоящей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Мужчина рассказал, что купил муляж в интернете и возил с собой в машине. Той ночью он возвращался из ресторана, где выпивал с приятелем. Он объяснил своё поведение тем, что был пьян. Дело готовится к передаче в суд.

Ранее newsVO сообщал о пьяном жителе Белозерска, который угрожал муляжом гранаты полицейским, прибывшим на вызов о семейном скандале.