Житель Белозерска угрожал муляжом гранаты полицейским, прибывшим на вызов о семейном скандале

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Белозерска, подозреваемого в угрозе насилием в отношении полицейских. Инцидент произошёл в квартире на улице Чкалова, куда участковые прибыли на вызов о семейном скандале вечером 3 января 2021 года.

Пьяный гость хозяев квартиры, недовольный приходом правоохранителей, показал полицейским гранату и высказал в их адрес угрозы. Мужчину задержали и доставили в отдел.

«Изъятая граната оказалась муляжом, что подтвердила и назначенная следователем СКР взрывотехническая судебная экспертиза. В ходе допроса обвиняемый указал, что устрашающий предмет якобы нашел, носил при себе и преступление совершил из-за алкогольного опьянения, свою вину признал полностью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.