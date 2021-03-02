Водоканал Череповецкого района оштрафовали на 150 тысяч рублей за не оплаченный вовремя штраф

В Череповце суд привлёк МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района» к административной ответственности за уклонение от уплаты ранее назначенного штрафа.

По материалам дела, 28 апреля 2020 года организацию оштрафовали на 150 тысяч рублей за сброс сточных вод в водоохранную зону и береговую полосу рек Сорка и Кучесара. При этом, в стоках была превышена концентрация загрязняющих веществ, установленная для водоёмов, имеющих рыбохозяйственное значение.

«Муниципальное учреждение свою обязанность по уплате административного штрафа в срок (60 дней с момента вступления постановления в законную силу) не исполнило и оплатило штраф уже после составления протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Предприятию назначено наказание в виде штрафа в размере менее минимального размера, предусмотренного санкцией статьи — 150 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее newsVO сообщал о том, что по решению суда МУП «Водоканал Череповецкого района» должно возместить Северному межрегиональному управлению Росприроднадзора почти три миллиона рублей возмещения ущерба, причинённого окружающей среде.