Водоканал Череповецкого района заплатит почти три миллиона рублей за ущерб окружающей среде

Суд рассмотрел иск к МУП «Водоканал Череповецкого муниципального района» о возмещении ущерба, причинённого окружающей среде. Заявление подало Северное межрегиональное управление Росприроднадзора после проверки водоохранных зон рек Сорка и Кучесара.

«Лабораторные исследования отобранных проб сточных вод, сбрасываемых через выпуски предприятия в данные реки, показали превышение нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения по таким показателям как: аммоний-ион, нефтепродукты, фосфаты, БПК5», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Сумма ущерба составила 2 839 260 рублей. Суд удовлетворил иск. Коммунальщики пытались оспорить решение, но оно было оставлено без изменений.