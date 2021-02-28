В Вологодской области увеличили максимальный размер платы за детсад

Правительство Вологодской области утвердило максимальный размер платы за детсад на 2021 год для всех муниципалитетов. Соответствующее постановление было издано 24 февраля.

Максимальный размер устанавливается индивидуально для каждого района, либо городского округа исходя из максимальных размеров родительской платы на 2020 год и прогнозируемого уровня инфляции на 2021 год. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в районе или городском округе не может превышать установленный постановлением размер.

Так, например, в Кичменгско-Городецком районе эта сумма не может быть больше 2017 рублей (самый низкий "ценник" по области), а в Череповце - не больше 4606 рублей (самая высокая планка).

В мэрии Череповца уже заявили,что установление максимального размера платы не означает ее повышения.

- Постановление правительства области устанавливает максимально возможную стоимость, выше которой муниципалитет не имеет права устанавливать цену за посещения садика. Но кто сказал, что цена должна быть максимальной? Ни сейчас, ни через месяц, ни даже через полгода родительская плата меняться не будет. Она останется прежней. Такой как сейчас, - написал на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов.

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 октября 2020 года в Вологде тоже повысили родительскую плату за детсад. В среднем повышение составило более 400 рублей в месяц, или около 20%. В администрации города изменение тарифа объясняют подорожанием продуктов. Этот пункт является ключевым из тех, что составляют родительскую плату за посещение дошкольного образовательного учреждения.

В Череповце родительскую плату тоже недавно повысили - с января 2021 года на 7%.