В Вологде с 1 октября повысят родительскую плату за детсад

В Вологде с 1 октября планируют повысить родительскую плату за детсад. В среднем повышение составит более 400 рублей в месяц. В администрации города изменение тарифа объясняют подорожанием продуктов. Этот пункт является ключевым из тех, что составляют родительскую плату за посещение дошкольного образовательного учреждения. В последний раз ее повышали в 2017 году.

Так, по данным новостного сайта городской администрации, плата для детей до трех лет в день в детском саду без бассейна составит 111,29 рубля (сейчас - 92,87 рубля). То есть при посещении сада полных 22 дня в месяц родители должны будут выплатить 2448,38 рубля (повышение - 405,24 рубля). Для детей старше трех лет в садике без бассейна размер родительской платы в день поднимется с 102,16 рубля до 122,42 рубля (общее повышение в месяц - 445,72 рубля).

«При этом все льготные вычеты для семей будут сохранены. Компенсация на первого ребенка составляет 20 %, на второго - 50 %, на третьего и последующих - 70 %. Кроме того, родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми с туберкулезной интоксикацией», - говорит начальник управления образования города Вологды Ирина Гуляева.

Чиновники отмечают, что компенсация выплачивается родителям не за фактическую стоимость посещенных дней в саду, а исходя из среднего размера родительской платы, который был установлен правительством области. Сейчас эта сумма равно 1450 рублей, ее размер не менялся с 2013 года.

Повышение родительской платы обсудили 18 августа на заседании Общественного совета Вологды.

«Мы с коллегами поддержали необходимость повышения платы за питания в детских садах Вологды. Также приняли решение о том, что Общественный совет с осени будет выходить в учреждения образования, чтобы контролировать качество питания. Такие выходы будут осуществляться как в детские сады, так и школы», - подвел итог встречи председатель комиссии по социальной политике и развитию гражданского общества Общественного совета города Вологды Владимир Шепель.

Предложение о повышении платы будет вынесено на сессию Вологодской городской Думы в сентябре этого года.