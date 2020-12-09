С января в Череповце повысят родительскую плату за детсад

09.12.2020 [Общество]

В Череповце с января 2021 года на 7% повысят плату за детсад. Для воспитанников до трех лет стоимость возрастет на 146,5 рублей в месяц (до 2239,44 рублей), от трех до семи лет — на 175 рублей (до 2669,52 рублей)

В мэрии увеличение платы объясняют ростом цен на продукты.

— Повышение родительской платы — мера вынужденная, но необходимая, — цитирует официальный сайт мэрии Череповца слова начальника отдела дошкольного образования Ирины Любимовой — С нынешним уровнем платы нет возможности кормить детей сбалансированно и качественно. Цены на продукты выросли. Повышаем плату на 7%, но даже такое повышение позволит существенно улучшить качество питания. Речь в первую очередь идет о мясе, рыбе, фруктах и овощах. Родители увидят изменения с нового года».

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 октября 2020 года в Вологде тоже повысили родительскую плату за детсад. В среднем повышение составило более 400 рублей в месяц. В администрации города изменение тарифа объясняют подорожанием продуктов. Этот пункт является ключевым из тех, что составляют родительскую плату за посещение дошкольного образовательного учреждения. В последний раз ее повышали в 2017 году.

Как ранее сообщал NewsVo, плата для детей до трех лет в день в детском саду без бассейна составит 111,29 рубля (была 92,87 рубля). То есть при посещении сада полных 22 дня в месяц родители должны будут выплатить 2448,38 рубля (повышение составит 405,24 рубля). Для детей с ограниченными возможностями здоровья плата увеличится с 35, 87 рублей в день до 41,29 рублей в день (908,38 рублей в месяц). Для детей старше трех лет в садике без бассейна размер родительской платы в день поднимется с 102,16 рубля до 122,42 рубля (общее повышение в месяц — 445,72 рубля).

Тэги: детсады

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С начала года на ферме под Вологдой из-за плохого кормления и ухода умерли более 180 коров
Выписанный из онкодиспансера сокольчанин с опухолью скончался
Вологодская область вышла на первое место в России по коэффициенту распространения COVID-19
Вологодский губернатор заявил, что коронавирусных тестов на всё население области не хватит
Главный врач Вологодской станции скорой помощи Юрий Маркевич покинул свой пост
В Вологодской области ликвидировали зоологический заказник «Тотемский»
Скончался глава Вологодской областной федерации профсоюзов Валерий Калясин
372 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
В Вологде на улице Чернышевского тушили пожар на предприятии
368 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
08.12.2020 [Происшествия]

Собаки, трупы которых нашли в ангаре на улице Элеваторной в Вологде, были усыплены из-за болезни

1533
0
08.12.2020 [Общество]

Скончался глава Вологодской областной федерации профсоюзов Валерий Калясин

3600
0
08.12.2020 [Общество]

Новая школа в Соколе примет детей в январе 2021 года

1159
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новым главврачом Вологодской станции скорой помощи назначен Александр Носов
С января в Череповце повысят родительскую плату за детсад
Хоккейные трибуны Ледового дворца в Череповце на время матча заполнят плакатами и вещами фанатов
Прожиточный минимум пенсионера в Вологодской области в 2021 году составит 10 221 рубль
Детям-сиротам в Вологодской области будут выдавать сертификаты на покупку жилья
Вологжанин угнал автомобиль и собирался разобрать его на запчасти
Рождественские программы проводятся в Доме Милютина в Череповце
 
04.12.2020 [Культура]

Усадьбы Вологодской области: как добраться, что посмотреть

2285
0
09.12.2020 [БлогоVO]

С детскими площадками всё плохо. Принято решение о проведении проверки

164
0
08.12.2020 [Обзор Прессы]

Вологжане начинают активно вкладываться в ремонт квартир

438
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика