С января в Череповце повысят родительскую плату за детсад

В Череповце с января 2021 года на 7% повысят плату за детсад. Для воспитанников до трех лет стоимость возрастет на 146,5 рублей в месяц (до 2239,44 рублей), от трех до семи лет — на 175 рублей (до 2669,52 рублей)

В мэрии увеличение платы объясняют ростом цен на продукты.

— Повышение родительской платы — мера вынужденная, но необходимая, — цитирует официальный сайт мэрии Череповца слова начальника отдела дошкольного образования Ирины Любимовой — С нынешним уровнем платы нет возможности кормить детей сбалансированно и качественно. Цены на продукты выросли. Повышаем плату на 7%, но даже такое повышение позволит существенно улучшить качество питания. Речь в первую очередь идет о мясе, рыбе, фруктах и овощах. Родители увидят изменения с нового года».

Ранее NewsVo сообщал, что с 1 октября 2020 года в Вологде тоже повысили родительскую плату за детсад. В среднем повышение составило более 400 рублей в месяц. В администрации города изменение тарифа объясняют подорожанием продуктов. Этот пункт является ключевым из тех, что составляют родительскую плату за посещение дошкольного образовательного учреждения. В последний раз ее повышали в 2017 году.

Как ранее сообщал NewsVo, плата для детей до трех лет в день в детском саду без бассейна составит 111,29 рубля (была 92,87 рубля). То есть при посещении сада полных 22 дня в месяц родители должны будут выплатить 2448,38 рубля (повышение составит 405,24 рубля). Для детей с ограниченными возможностями здоровья плата увеличится с 35, 87 рублей в день до 41,29 рублей в день (908,38 рублей в месяц). Для детей старше трех лет в садике без бассейна размер родительской платы в день поднимется с 102,16 рубля до 122,42 рубля (общее повышение в месяц — 445,72 рубля).