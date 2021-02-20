Показы фильма «Василий Кандинский на Русском Севере» пройдут в Вологде 22 февраля

Два показа документального фильма «Василий Кандинский на Русском Севере» пройдут в Доме Корбакова Вологде 22 февраля.

– В программе: увлекательный рассказ о жизни и творчестве основоположника абстрактной живописи Василия Кандинского, знакомство с самыми известными его произведениями, которые находятся в крупнейших музеях мира, – сообщается в анонсе мероприятия.

После просмотра фильма участники посетят экскурсию экскурсия по фотовыставке, посвященной съемкам фильма. В экспозиции представлен и реквизит, что позволяет погрузиться в атмосферу работы над созданием фильма. С фотоработами вас познакомит куратор выставки Мария Чуркина

Ранее NewsVo рассказывал о том, как в Вологде проходили съёмки этого документального фильма. Премьерный показ состоялся 6 февраля.

Показы фильма «Василий Кандинский на Русском Севере» пройдут 22 февраля в 12:00 и в 15:00 по адресу: Вологда, Октябрьская, 13.

Количество мест ограничено, поэтому ведётся предварительная запись по телефонам: (8172) 72-79-02; (8172) 72-14-33.

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