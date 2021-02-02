Премьера фильма «Василий Кандинский на Русском севере» состоится в Вологде 6 февраля

02.02.2021 [Общество]

Презентация фильма «Василий Кандинский на Русском севере» пройдёт 6 февраля в Доме Корбакова в Вологде.

Ранее NewsVo рассказывал о том, как в Вологде проходили съёмки. Этот документальный фильм рассказывает о путешествии художника Василия Кандинского по нескольким городам Русского Севера.

– Художник Василий Васильевич Кандинский посетил Русский север в 1889 году, – рассказал о NewsVo о фильме его режиссер Александр Мирошниченко. – В то время он учился в Московском Университете на юридическом факультете и был членом Этнографического общества. В Вологодскую губернию он приехал для сбора материалов для своей диссертации, он изучал дела мировых судей. Помимо этого, по поручению Этнографического общества Университета он изучал быт и нравы зырян - народности, проживавшей на территории современного Сыктывкара, который в то время относился к Вологодской губернии.

Путешествие длилось три недели. За это время Кандинский посетил Кадниковский уезд, а затем Усть-Сысольский уезд – часть губернии, которая теперь относиться к Коми республике. В ходе путешествия будущий художник вел путевой дневник. Например, он пишет: «Приехал в Вологду. Уютный, идеально скучный город. Лучшая гостиница «Золотой якорь». Дёшево и чисто».

Искусствоведы считают, что эта поездка оказала большое влияние на творчество художника. Так, например, в своих воспоминаниях об этом путешествии Кандинский отмечает: «В этих необыкновенных крестьянских избах я и повстречался с чудом, которое стало впоследствии одним из элементов моих работ. Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить. Ярко помню, как я остановился на пороге перед этим неожиданным зрелищем. Стол, лавки, важная и огромная печь, шкафы, поставцы – все было расписано пестрыми, размашистыми орнаментами».

– Эта цитата из дневника часто используется искусствоведами в книгах о творчестве художника, – пояснила NewsVo автор проекта Ираида Копьёва. – «Пространство крестьянской избы» стало одной из причин, которая привела Василия Кандинского на путь художника. Через несколько лет он оставляет профессию юриста, уезжает в Германию и становится художником. Если вы знаете, такие избы есть у нас в музее «Семёнково», где изба внутри расписана: расписаны и печь, и двери, иногда даже потолок. Именно в такую избу где-то на территории Вологодской губернии и зашел тогда Кандинский. Чтобы создать эту атмосферу, съемки проводятся в том числе и в музее Семенково.

Фильм о путешествии Василия Кандинского на Русский Север создавался на средства гранта департамента культуры Вологодской области. 

Начало презентации фильма «Василий Кандинский на Русском севере» 6 февраля в 17:00 в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13. 

Количество мест ограничено. Предварительная запись по телефонам: (8172) 72-79-02; (8172) 72-14-33; (8172) 72-79-02.

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