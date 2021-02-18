42% жителей Вологды систематически занимаются спортом

42% жителей Вологды в возрасте от 3 до 79 лет систематически занимаются физкультурой и спортом. Такие цифры озвучит в ходе отчета мэр Вологды Сергей Воропанов.

— А мы создаем возможности для здорового образа жизни. Плотно занялись развитием футбола: вологодская спортивная школа получила статус детского футбольного центра. Такое решение Российского футбольного союза позволит оборудовать поля с искусственным покрытием, закупить необходимый инвентарь и готовить юных спортсменов на более высоком уровне. Примером для них стала команда «СДЮШОР Вологда». Ребята победили в турнире «Золотое кольцо», впервые за четверть века существования этих соревнований. Серьезная заявка на создание профессиональной команды. Обсуждаем эти шаги, — говорит Воропанов.

Мэр также напомнил, что в Вологде создана мужская баскетбольная команда, на средства инвестора строится современный волейбольный центр на улице Петрозаводской. Лучших спортсменов Вологды, как рассказал Воропанов, поддерживают городскими стипендиями — выбираемые ежегодно 15 человек получают из бюджета города по 10 тысяч рублей в месяц.