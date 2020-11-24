В Вологде появится мужская баскетбольная команда

В состав мужской команды по баскетболу Вологды войдут лучшие игроки 16 городских любительских команд. Сообщается, что финансирование клуба будет осуществляться из бюджета города Вологды, а также за счет средств спонсоров.

«Мы поддерживаем стремление наших спортсменов к высоким результатам и поэтому приняли решение о выделении субсидии на 2021 год для развития мужского баскетбола. Я очень рад, что в нашем городе есть заинтересованные в этом люди. Когда ко мне обратились спортсмены и бизнес с идеей создания мужской команду, я ее поддержал. На ближайший год команде поставлена задача выйти в финал Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Но мы также намерены составить программу развития, рассчитанную на три года, чтобы мы постепенно двигались в сторону профессионального баскетбола», - сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Первая игра Межрегиональной любительской баскетбольной лиги запланирована на январь 2021 года. Тренировки будут проходить на базе Дворца спорта на Конева, 2в. Главным тренером станет мастер спорта России по баскетболу Алексей Суровцев, сообщает сайт администрации города.