Волейбольный спортцентр построят на улице Петрозаводской в Вологде в 2020 году

27.05.2020 [Общество]

Спортивный центр для занятий волейболом строят на улице Петрозаводской в Вологде. Четырехэтажное здание возводят на деньги частного инвестора, сообщает пресс-служба администрации города. 

Работы на объекте начались в апреле 2019 года. Сейчас уже полностью готов каркас здания, выполненный из сэндвич — панелей, проведены инженерные коммуникации. Для отопления комплекса возведена автономная газовая котельная, которая находится на кровле. Сейчас идет заливка бетонных полов, далее бригада приступит к отделочным работам.

— В новом центре будут организованы два волейбольных зала, каждый площадью более 800 кв. метров. В обоих залах будет обеспечено освещение, представляющее собой отраженный от потолка свет, заказаны особые конструкции светильников,  чтобы не было бликов в глаза спортсменам. Роме того, в залах будет уложен специальный спортивный паркет, сделан балкон, с которого зрители смогут наблюдать за игрой. Также на первом этаже разместятся раздевалки с душевыми, тренерская, медицинский кабинет. На втором и третьем этажах будут тренажерные залы, зал для фитнеса, — рассказал представитель застройщика Сергей Воробьев.

Строители планируют закончить работы в октябре — ноябре, чтобы к концу 2020 года волейбольный центр начал работу, если позволит эпидемиологическая ситуация. Спортивный объект открывает дополнительные  возможности для развития  в областной столице не только волейбола, но и других видов спорта. 

 — Современный волейбольный центр может быть использован для проведения занятий не только по волейболу, но и по таким видам спорта как баскетбол, мини-футбол, бадминтон и даже теннис. Площади залов это позволяют. Здесь можно будет проводить соревнования  городского, областного и межрегионального уровня. Также при формировании бюджета на 2021 год рассмотрим  возможности занятий наших юных волейболистов в новом центре в рамках муниципального задания.  Сейчас они тренируются  в гораздо менее приспособленных для этих целей помещениях дворца спорта «Юбилейный», — прокомментировал мэр города Сергей Воропанов.

 

 

Тэги: спортцентр, Строительство

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