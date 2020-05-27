Волейбольный спортцентр построят на улице Петрозаводской в Вологде в 2020 году

Спортивный центр для занятий волейболом строят на улице Петрозаводской в Вологде. Четырехэтажное здание возводят на деньги частного инвестора, сообщает пресс-служба администрации города.

Работы на объекте начались в апреле 2019 года. Сейчас уже полностью готов каркас здания, выполненный из сэндвич — панелей, проведены инженерные коммуникации. Для отопления комплекса возведена автономная газовая котельная, которая находится на кровле. Сейчас идет заливка бетонных полов, далее бригада приступит к отделочным работам.

— В новом центре будут организованы два волейбольных зала, каждый площадью более 800 кв. метров. В обоих залах будет обеспечено освещение, представляющее собой отраженный от потолка свет, заказаны особые конструкции светильников, чтобы не было бликов в глаза спортсменам. Роме того, в залах будет уложен специальный спортивный паркет, сделан балкон, с которого зрители смогут наблюдать за игрой. Также на первом этаже разместятся раздевалки с душевыми, тренерская, медицинский кабинет. На втором и третьем этажах будут тренажерные залы, зал для фитнеса, — рассказал представитель застройщика Сергей Воробьев.

Строители планируют закончить работы в октябре — ноябре, чтобы к концу 2020 года волейбольный центр начал работу, если позволит эпидемиологическая ситуация. Спортивный объект открывает дополнительные возможности для развития в областной столице не только волейбола, но и других видов спорта.