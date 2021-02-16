Суд признал незаконным установленный для сельских жителей Вологодской области норматив накопления мусора

С 29 января отменены нормативы накопления твердых коммунальных отходов для населения, проживающего в сельских населенных пунктах Вологодской области. Об этом на своем сайте сообщил департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования. При этом нормативы накопления ТКО для всех остальных категорий оставлены в силе.

Пресс-служба правительства Вологодской области сообщила, что сейчас ведется работа по согласованию временных нормативов накопления ТКО для сельского населения, которые будут действовать до установления постоянных нормативов накопления ТКО.

«Вологодская правда» обратила внимание на то, что временный норматив уже вынесли на общественное обсуждение. До 29 января действовал норматив 262, 43 килограмма отходов на человека в год (или 2,105 кубометра), сейчас чиновники решили уменьшить эту цифру до 181,8 кг (на 30,8%). В кубометрах норматив объема вывозимого мусора уменьшен на 15,3%: до 1,78 куб.м/год.

Ранее NewsVo сообщал, что весной 2019 года прокуратура Вологодской области заявила: исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились. «Институт развития регионов», с которым правительство Вологодской области заключило контракт на разработку территориальной схемы обращения с отходами, эти работы не выполнил, а деньги получил.

Осенью 2019 года в областном правительстве заявили, что будут разрабатывать новую территориальную схему и пересмотрят нормативы накопления мусора. Однако пересмотр в правительстве связывают не с тем, что он был установлен без оснований, а с тем, что данные, изложенные в схеме обращения с отходами, устарели.

Схему и региональную программу в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, для Вологодской области разрабатывает ООО «Большая тройка» из Москвы. Таковы результаты проведенного региональным департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования аукциона по поиску подрядчика.

Судя по сайту госзакупок, работы выполняются за 8,36 млн рублей, первоначальный срок исполнения контракта — до 2 декабря 2020 года. Однако 8 октября 2020 года в контракт были внесены изменения, они коснулись в том числе и календарного плана, который стал на два пункта больше. Кроме того, были изменены даты замеров ТКО.

Так например, в первой версии контракта проведение инструментальных измерений отходов и их морфологического состава за сезоны «Зима» и «Весна» должно было закончится 30 апреля 2020 года. Сейчас весенние замеры перенесены на срок до 31 мая 2021 года отдельным пунктом.