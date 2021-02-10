В ЧГУ прокомментировали скандал с выборами ректора

В Череповецком государственном университете прокомментировали скандал с выборами ректора. Напомним, один из кандидатов, Александр Кожевников, обвинил замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева в агитации против него.

В университете отмечают, что в ходе всех этапов голосования никем из присутствующих не были озвучены какие-либо претензии по поводу нарушений процедуры выборов ректора, состоявшихся 28 января. В адрес президиума и комиссии никаких жалоб, замечаний и заявлений также не поступило. 29 января кандидат Александр Кожевников выразил свое несогласие письмом в комиссию по выборам ректора, настаивая на том, что «выступление одного из гостей» могло повлиять на решение делегатов.

— Официальные ответы на обращения этого кандидата были даны оперативно. В ответах указывалось, что и комиссия по выборам ректора, и президиум конференции прекратили свою работу по завершении самой конференции. Основания в виде обращений, протестов для принятия ими каких-либо мер в ходе самой конференции, зафиксированные протоколом, отсутствовали, — цитирует комментарий вуза портал Город Че.

В официальном комментарии ЧГУ также говорится, что ученые советы подразделений, ученый совет вуза и т. д. не могут оценивать легитимность решений конференции, они могут быть оспорены лишь в суде:

— Стремление инициативной группы вовлечь в корпоративные процессы средства массовой информации, внешние аудитории, к университету отношения не имеющие, представляется неграмотным и контрпродуктивным.

Как ранее сообщал NewsVo, выборы ректора Череповецкого государственного университета прошли 28 января в формате тайного голосования. Выборщики из числа преподавателей и студентов ВУЗа должны были отдать свой голос за одного из трёх кандидатов. Ими были первый проректор ЧГУ, доцент Екатерина Целикова, директор Инженерно-технического института Александр Кожевников и заведующий кафедрой автоматизации и управления Алёна Смыслова. Победу одержала Целикова.

Ученый совет инженерно-технического института ЧГУ, который возглавляет Кожевников, позже заявил, что не согласен с решением комиссии по выборам ректора вуза, состоявшимся 28 января. В протоколе заседания ученого совета, присланном в редакцию NewsVo 3 февраля, говорится, что среди выборщиков непосредственно перед голосованием была проведена агитация против одного из кандидатов.