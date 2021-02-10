В ЧГУ прокомментировали скандал с выборами ректора

10.02.2021 [Общество]

В Череповецком государственном университете прокомментировали скандал с выборами ректора. Напомним, один из кандидатов, Александр Кожевников, обвинил замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева в агитации против него. 

В университете отмечают, что  в ходе всех этапов голосования никем из присутствующих не были озвучены какие-либо претензии по поводу нарушений процедуры выборов ректора, состоявшихся 28 января. В адрес президиума и комиссии никаких жалоб, замечаний и заявлений также не поступило. 29 января кандидат Александр Кожевников выразил свое несогласие письмом в комиссию по выборам ректора, настаивая на том, что «выступление одного из гостей» могло повлиять на решение делегатов.

— Официальные ответы на обращения этого кандидата были даны оперативно. В ответах указывалось, что и комиссия по выборам ректора, и президиум конференции прекратили свою работу по завершении самой конференции. Основания в виде обращений, протестов для принятия ими каких-либо мер в ходе самой конференции, зафиксированные протоколом, отсутствовали, — цитирует комментарий вуза портал Город Че.

В официальном комментарии ЧГУ также говорится, что ученые советы подразделений, ученый совет вуза и т. д. не могут оценивать легитимность решений конференции, они могут быть оспорены лишь в суде:

— Стремление инициативной группы вовлечь в корпоративные процессы средства массовой информации, внешние аудитории, к университету отношения не имеющие, представляется неграмотным и контрпродуктивным.

Как ранее сообщал NewsVo, выборы ректора Череповецкого государственного университета прошли 28 января в формате тайного голосования. Выборщики из числа преподавателей и студентов ВУЗа должны были отдать свой голос за одного из трёх кандидатов. Ими были первый проректор ЧГУ, доцент Екатерина Целикова, директор Инженерно-технического института Александр Кожевников и заведующий кафедрой автоматизации и управления Алёна Смыслова. Победу одержала Целикова.

Ученый совет инженерно-технического института ЧГУ, который возглавляет Кожевников, позже заявил, что не согласен с решением комиссии по выборам ректора вуза, состоявшимся 28 января. В протоколе заседания ученого совета, присланном в редакцию NewsVo 3 февраля, говорится, что среди выборщиков непосредственно перед голосованием была проведена агитация против одного из кандидатов. 

— Заявляем, что приглашенный для приветственного слова в день выборов на конференцию по выборам ректора ЧГУ бывший ректор ЧГУ, а ныне заместитель Министра науки и высшего образования РФ Д. В. Афанасьев, вопреки п. 4.17 Положения о выборах ЧГУ и статье 49 № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», который устанавливает требование запрета агитации непосредственно в день выборов и запрета агитации государственным служащим, занимался прямой агитацией против кандидата на должность ректора — директора инженерно-технического института А. В. Кожевникова, выдвинутого коллективом института, поддержанного всеми кафедрами института и компанией Северсталь, — говорится в протоколе заседания ученого совета инженерно-технического института ЧГУ.

 

Тэги: ЧГУ

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