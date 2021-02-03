Замминистра науки Дмитрия Афанасьева обвинили в агитации против одного из кандидатов на пост ректора ЧГУ

03.02.2021 [Общество]

Ученый совет инженерно-технического института ЧГУ не согласен с решением комиссии по выборам ректора вуза, состоявшимся 28 января. В протоколе заседания ученого совета, присланном в редакцию NewsVo, говорится, что среди выборщиков непосредственно перед голосованием была проведена агитация против одного из кандидатов. 

— Заявляем, что приглашенный для приветственного слова в день выборов на конференцию по выборам ректора ЧГУ бывший ректор ЧГУ, а ныне заместитель Министра науки и высшего образования РФ Д. В. Афанасьев, вопреки п. 4.17 Положения о выборах ЧГУ и статье 49 № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», который устанавливает требование запрета агитации непосредственно в день выборов и запрета агитации государственным служащим, занимался прямой агитацией против кандидата на должность ректора — директора инженерно-технического института А. В. Кожевникова, выдвинутого коллективом института, поддержанного всеми кафедрами института и компанией Северсталь, — говорится в протоколе заседания ученого совета инженерно-технического института ЧГУ.

Так, на видео Афанасьев заявил, что Кожевникову нужно не в ректоры идти, а "подавать в отставку"

По словам членов ученого совета, Дмитрий Афанасьев дал «крайне негативную и оскорбительную оценку личных качеств кандидата» и работе отдельных направлений подготовки инженерно-технического института, которым руководит Кожевников. Кроме того, Афанасьев заявил, что программа кандидата Кожевникова не соответствует «политике и повестке» Минобрнауки РФ. Ученый совет инженерно-технического института просит рассмотреть заявление замминистра на ученом совете вуза и дать ему правовую оценку. 

Как ранее сообщал NewsVo, выборы ректора Череповецкого государственного университета прошли 28 января в формате тайного голосования. Выборщики из числа преподавателей и студентов ВУЗа должны были отдать свой голос за одного из трёх кандидатов. Ими были первый проректор ЧГУ, доцент Екатерина Целикова, директор Инженерно-технического института Александр Кожевников и заведующий кафедрой автоматизации и управления Алёна Смыслова.

«В рамках предвыборной кампании кандидаты провели пять встреч с коллективом Череповецкого государственного университета — профессорско-преподавательским составом, сотрудниками и студентами, представили программы развития и свое видение будущего вуза», — говорится в сообщении на сайте университета

По результатам второго тура голосования Екатерина Целикова получила 75 голосов, и будет руководить вузом в течение пяти лет.

Тэги: ЧГУ

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