Новым ректором ЧГУ стала Екатерина Целикова

В Череповецком государственном университете выбрали нового ректора. Им стала кандидат филологических наук, доцент Екатерина Целикова, занимающая должность первого проректора ЧГУ.

Выборы прошли в четверг 28 января в формате тайного голосования. Выборщики из числа преподавателей и студентов ВУЗа должны были отдать свой голос за одного из трёх кандидатов.

«В рамках предвыборной кампании кандидаты провели пять встреч с коллективом Череповецкого государственного университета — профессорско-преподавательским составом, сотрудниками и студентами, представили программы развития и свое видение будущего вуза», — говорится в сообщении на сайте университета

Соперниками Целиковой были директор Инженерно-технического института Александр Кожевников и заведующий кафедрой автоматизации и управления Алёна Смыслова. По результатам второго тура голосования, избранный ректор получил 75 голосов, и будет руководить институтом в течение пяти лет.

Как ранее писал newsVO, бывший ректор ЧГУ Дмитрий Афанасьев в марте 2020 года сложил полномочия и перешёл на должность помощника министра науки и высшего образования России. Проработав меньше месяца, он стал заместителем министра.